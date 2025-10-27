57 perce
Ezért kapott elismerést a rendőrfőkapitány-helyettes
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesének kiemelkedő munkáját ismerte el – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Magyarország belügyminisztere eredményes szolgálati tevékenysége elismeréséül, nemzeti ünnepünk alkalmából, október 23-ai hatállyal rendőr ezredessé léptette elő dr. Biró Attila rendőr alezredest, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesét.
Az elismerést ezredes úr az október 23-ai központi ünnepségen, a belügyminisztériumban vette át dr. Pintér Sándortól. Az előléptetéshez gratulálunk, további eredményes szakmai tevékenységet kívánunk!