október 27., hétfő

Szabina névnap

15°
+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyarország belügyminisztere adta neki át

1 órája

Ezért kapott elismerést a rendőrfőkapitány-helyettes

Címkék#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Dr Pintér Sándor#elismerés

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesének kiemelkedő munkáját ismerte el – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Teol.hu

Magyarország belügyminisztere eredményes szolgálati tevékenysége elismeréséül, nemzeti ünnepünk alkalmából, október 23-ai hatállyal rendőr ezredessé léptette elő dr. Biró Attila rendőr alezredest, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesét. 

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesének kiemelkedő munkáját ismerte el Fotó: police.hu

Az elismerést ezredes úr az október 23-ai központi ünnepségen, a belügyminisztériumban vette át dr. Pintér Sándortól. Az előléptetéshez gratulálunk, további eredményes szakmai tevékenységet kívánunk!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu