2 órája
Fejtetőre borulva csúszott az M6-oson
Sérüléses baleset történt az M6-oson vasárnap kora este – tudatta hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az M6-os autópályán Pécs felé közlekedett egy autós a belső sávban. Mivel nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel haladt, a 107-es kilométerszelvényben a vizes úttesten megcsúszott és a pályatesteket elválasztó szalagkorlátnak ütközött. A jármű felborult, majd a tetején csúszva a jobboldali szalagkorlátnak csapódva a leállósávon állt meg.
A sofőr a balesetben könnyebb sérülést szenvedett.
3 órája
Megrázó baleset a 6-os úton: egy ember életveszélyesen, egy másik súlyosan megsérült (fotókkal)
3 órája
Hiába próbálta elkerülni a balesetet, súlyosan megsérültBaleset történt vasárnap reggel fél hét körül Szedres és Medina között.
3 órája
Súlyosan megsérült a vétlen autó utasa Szekszárd és Várdomb között
