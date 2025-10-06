Fejtetőre borulva csúszott az M6-oson

Sérüléses baleset történt az M6-oson vasárnap kora este – tudatta hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az M6-os autópályán Pécs felé közlekedett egy autós a belső sávban. Mivel nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel haladt, a 107-es kilométerszelvényben a vizes úttesten megcsúszott és a pályatesteket elválasztó szalagkorlátnak ütközött. A jármű felborult, majd a tetején csúszva a jobboldali szalagkorlátnak csapódva a leállósávon állt meg.

Fotó: Police.hu

A sofőr a balesetben könnyebb sérülést szenvedett.