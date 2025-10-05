2 órája
A nyílt utcán lőtte le feleségét
Folytatjuk tallózásunkat a régi, megsárgult újságokban. Fekete krónika sötétlik ki ezekből a lapokból. Hajdan rovatunkban egy csokorra valót közlünk a korabeli, súlyos bűnesetekből és balesetekből.
Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről.
Lépjünk vissza az időben, és Hajdan rovatunk révén tekintsünk bele a múlt század végének és a XX. század elejének apró, mégis drámai mindennapjaiba! Az idézett lapokból kirajzolódik a kor embereinek élete: a szerelem, féltékenység és heves indulatok olykor halálos következményekkel jártak. Legyen szó Szedres kocsmájának vérben úszó báljáról, Döbrököz bírói tekintélyének súlyos megrendüléséről vagy a tragikus uzdi, gerjeni és dunaföldvári gyilkosságokról: mindegyik rávilágít arra, hogy a történelem nem csak nagy eseményekből, hanem emberi szenvedésekből és botrányokból is áll.
Tömegverekedések a kocsmákban
Véres összetűzés. Szedres község korcsmájában népes bált tartottak a juhászok, melyre eljöttek a szomszédos pusztákról is a fiatal lányok és legények, hogy kedvökre mulathassanak. Egy ideig zavartalanul járták a párok a tánczot, de úgy esteli 8 óra felé három vetélytárs: Tóth József, Erdélyi József és Szabó József Szakálas Léna szépséges leányzó végett annyira összevesztek, hogy egyszerre pirosra festette a kiömlő vér a tánczterem talaját. A verekedők ugyanis kést rántottak elő és egymást alaposan megszabdalták, sőt még a közösen imádott Lénának is felhasították a kezét, ki aligha kulcsolhatja ölelésre balkarját. Legsúlyosabb sebeket kapott Erdélyi József, kinek életben maradásához kevés a remény. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. október 6.)
Elverték a bírót. Gondos Mihály döbröközi bíró a tekintélyt illetőleg igen kellemetlen kiábrándulásban részesült. Este elment Schvarz Sándor korcsmája előtt s midőn itt nagy zajt hallott, Kovács József rendőrrel bement és hogy a kitörni készülő verekedésnek elejét vegye, zárórát parancsolt. Erre azonban a legények között hamarosan meg lett a béke és Boda János, Vicze Lajos, Vicze János, Galambos János és Galambos Vincze egyszerre rohantak rá, hogy: – Rongyos bíró, a kutyának sem parancsolsz! Mire a hivatalos személyek és a mulatozók között dulakodás támadt. A rendőrt összeszurkálták, a bírót alaposan eldögönyözték, úgy, hogy mindketten súlyosan megsérültek. (Közérdek, 1905. október 7.)
Fekete krónika késsel és pisztollyal
Halálos szúrás. Uzdon Bors József korcsmájában borozgatott Valigora János és Hazuka Antal téglamester, egy másik asztalnál pedig Konrád Imre. Borozgatás közben Konrád Imre és Valigora János összeszólalkoztak, egymást ütlegelték, majd a verekedésbe Hazuka Antal is belekeveredett, a kit az időközben oda betért Bognár János sárszentlőrinczi lakos a korcsmából kituszkolni igyekezett, a miért aztán Hazuka Antal fanyelű zsebkésével úgy mellbe szúrta, hogy egy óra alatt elvérzett és meghalt. (Közérdek, 1905. október 7.)
Gyilkosság a boltban. Gerjenben szenzációs gyilkosság tartja izgalomban a kedélyeket. Özv. Laki Lajosnét kinek vegyeskereskedése volt a faluban, a boltjában nagy vértócsában fekve holtan találták meg. A paksi vizsgálóbíró, továbbá dr. Kozácsek József szekszárdi kir. alügyész a helyszínen kiszálltak és megindították a vizsgálatot. (Tolnavármegye, 1905. október 8.)
Agyonlőtt feleség. Vicsik István dunaföldvári lakos az utczán közvetlen közelből háromszor rálőtt a feleségére, mert ez egy közös adósságuk rendezése végett nem ment vele a takarékpénztárba. Az asszony hosszas szenvedés után meghalt. (Közérdek, 1905. október 7.)
