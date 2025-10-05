A nyílt utcán lőtte le feleségét

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről.

A korabeli fekete krónika változatos fegyverarzenált mutatott fel, egy férj pisztollyal lőtte agyon feleségét

Lépjünk vissza az időben, és Hajdan rovatunk révén tekintsünk bele a múlt század végének és a XX. század elejének apró, mégis drámai mindennapjaiba! Az idézett lapokból kirajzolódik a kor embereinek élete: a szerelem, féltékenység és heves indulatok olykor halálos következményekkel jártak. Legyen szó Szedres kocsmájának vérben úszó báljáról, Döbrököz bírói tekintélyének súlyos megrendüléséről vagy a tragikus uzdi, gerjeni és dunaföldvári gyilkosságokról: mindegyik rávilágít arra, hogy a történelem nem csak nagy eseményekből, hanem emberi szenvedésekből és botrányokból is áll.

Tömegverekedések a kocsmákban

Véres összetűzés. Szedres község korcsmájában népes bált tartottak a juhászok, melyre eljöttek a szomszédos pusztákról is a fiatal lányok és legények, hogy kedvökre mulathassanak. Egy ideig zavartalanul járták a párok a tánczot, de úgy esteli 8 óra felé három vetélytárs: Tóth József, Erdélyi József és Szabó József Szakálas Léna szépséges leányzó végett annyira összevesztek, hogy egyszerre pirosra festette a kiömlő vér a tánczterem talaját. A verekedők ugyanis kést rántottak elő és egymást alaposan megszabdalták, sőt még a közösen imádott Lénának is felhasították a kezét, ki aligha kulcsolhatja ölelésre balkarját. Legsúlyosabb sebeket kapott Erdélyi József, kinek életben maradásához kevés a remény. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. október 6.)

Elverték a bírót. Gondos Mihály döbröközi bíró a tekintélyt illetőleg igen kellemetlen kiábrándulásban részesült. Este elment Schvarz Sándor korcsmája előtt s midőn itt nagy zajt hallott, Kovács József rendőrrel bement és hogy a kitörni készülő verekedésnek elejét vegye, zárórát parancsolt. Erre azonban a legények között hamarosan meg lett a béke és Boda János, Vicze Lajos, Vicze János, Galambos János és Galambos Vincze egyszerre rohantak rá, hogy: – Rongyos bíró, a kutyának sem parancsolsz! Mire a hivatalos személyek és a mulatozók között dulakodás támadt. A rendőrt összeszurkálták, a bírót alaposan eldögönyözték, úgy, hogy mindketten súlyosan megsérültek. (Közérdek, 1905. október 7.)