Baleset
12 perce
Felborult egy autó Tolnánál: mentők és tűzoltók a helyszínen
Lesodródott az útról és felborult egy személyautó szombat este Tolna térségében, az 5112-es út körforgalmánál, az M6-os autópálya felhajtója közelében – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A balesethez a tolnai önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik a kerekeire állították, majd áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett.
