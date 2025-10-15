Felismered ezt a nőt? Több, mint százezer forintnyi árut pakolt össze, csak fizetni nem volt kedve (videó)

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen egy szekszárdi bolt biztonsági őrének feljelentése alapján. Egy 40-45 év körüli vékony testalkatú, szőke, copfozott hajú nő 2025. június 15-én 11 óra 42 perc körül az egyik Béri Balogh Ádám utcai áruházban 110 ezer forint értékű árut pakolt a kosarába, majd látszólag az önkiszolgáló kasszáknál várakozott, végül fizetés nélkül kitolta a kosarat a biztonsági ajtón. Az üzlet kijáratánál a biztonsági őr megkísérelte feltartóztatni, de az ismeretlen nő az árut hátrahagyva elfutott. A nő fehér pólót és farmernadrágot viselt, hátán egy kisméretű piros hátizsák volt, karjain tetoválás látható.

A szekszárdi rendőrség keresi a képen látható nőt (Fotó: police.hu)

A szekszárdi rendőrök kérik, hogy aki a képen látható nővel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szekszárd, Várköz utca 4. szám alatt, vagy bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-501106-os telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. A nő ellen a 17010-1012/2025.bű. számon folytat eljárást a rendőrség.