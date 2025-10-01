Ütközés
57 perce
Figyelem! Baleset történt az M6-oson, korlátozzák a forgalmat
Összeütközött egy furgon és egy személyautó az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Iváncsa közelében, a 47. kilométernél, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A járművek az árokba sodródtak. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozás lehet.
Az Útinform hírei szerint a 47-es km-nél Budapest felé sávlezárás mellett kezdődött el a helyszínelés.
