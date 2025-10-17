Fiatal tolvaj tartotta rettegésben a várost – hét lopással gyanúsítják a 18 éves férfit

A szekszárdi rendőrök a napokban őrizetbe vettek egy 18 éves, Szekszárdon élő fiatalembert, mert az adatok szerint eddig legalább hét bűncselekmény írható a számlájára. Augusztusban, szeptemberben és októberben is lopott a városban, többnyire egyedül, de alkalmanként egy cimborája is csatlakozott hozzá – írta közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az egyik lakásból kétmillió forintnyi ékszert lopott el (Fotó: police.hu)

Mint kiderült, egyszer a szállásadóját lopta meg a Bezerédj utcában. Elvitte 60 000 forintját és a bankkártyáját is, amiről később 200 000 forintot kísérelt meg levenni, de nem járt sikerrel.

A Wesselényi utcában besurrant egy lakásba, ahonnan zsebórát és mobiltelefont zsákmányolt, valamint egy bankkártyát, amiről később 275 000 forintot vett fel.

A Pollack Mihály utcában egy lépcsőház mellett őrizetlenül hagyott táska volt a szerzeménye, benne iratokkal, slusszkulccsal, telefonnal és 5500 forinttal.

A Május 1. utcában letépte egy nyitott ablakról a szúnyoghálót, majd bemászott, onnan ruhákat és ékszereket emelt el 2 millió forint értékben.

Egy városközponti büfékocsiba az ablakot kiszerelve jutott be, majd 140 000 forintot és két tálca energiaitalt vett magához.

A lopás bűntette és egyéb bűncselekmények elkövetésének gyanújával kihallgatott férfi öt esetben együl emelte el az értékeket, de az ékszerlopásnál és a büfékocsinál társa is volt, akit szintén kihallgattak már a rendőrök.

Időközben a bíróság elrendelte a lopássorozat miatt őrizetbe vett fiatalember letartóztatását.

A Szekszárdi Rendőrkapitányságon folytatódik a nyomozás.