október 17., péntek

Hedvig névnap

17°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Letartóztatás

1 órája

Fiatal tolvaj tartotta rettegésben a várost – hét lopással gyanúsítják a 18 éves férfit

Címkék#bűncselekmény#lopás#betörés

Az adatok szerint eddig legalább hét bűncselekmény írható a fiatal számlájára.

Teol.hu

A szekszárdi rendőrök a napokban őrizetbe vettek egy 18 éves, Szekszárdon élő fiatalembert, mert az adatok szerint eddig legalább hét bűncselekmény írható a számlájára. Augusztusban, szeptemberben és októberben is lopott a városban, többnyire egyedül, de alkalmanként egy cimborája is csatlakozott hozzá – írta közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az egyik lakásból kétmillió forintnyi ékszert lopott el (Fotó: police.hu)

Mint kiderült, egyszer a szállásadóját lopta meg a Bezerédj utcában. Elvitte 60 000 forintját és a bankkártyáját is, amiről később 200 000 forintot kísérelt meg levenni, de nem járt sikerrel.

A Wesselényi utcában besurrant egy lakásba, ahonnan zsebórát és mobiltelefont zsákmányolt, valamint egy bankkártyát, amiről később 275 000 forintot vett fel.

A Pollack Mihály utcában egy lépcsőház mellett őrizetlenül hagyott táska volt a szerzeménye, benne iratokkal, slusszkulccsal, telefonnal és 5500 forinttal.

A Május 1. utcában letépte egy nyitott ablakról a szúnyoghálót, majd bemászott, onnan ruhákat és ékszereket emelt el 2 millió forint értékben.

Egy városközponti büfékocsiba az ablakot kiszerelve jutott be, majd 140 000 forintot és két tálca energiaitalt vett magához.

A lopás bűntette és egyéb bűncselekmények elkövetésének gyanújával kihallgatott férfi öt esetben együl emelte el az értékeket, de az ékszerlopásnál és a büfékocsinál társa is volt, akit szintén kihallgattak már a rendőrök.

Időközben a bíróság elrendelte a lopássorozat miatt őrizetbe vett fiatalember letartóztatását.

A Szekszárdi Rendőrkapitányságon folytatódik a nyomozás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu