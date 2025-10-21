Figyeljen, ha erre megy bevásárolni, baleset miatt torlódik a forgalom!

Két autó ütközött kedden délután Pakson, a 6-os főúton, az egyik áruház bejáratánál. Megkeresésünkre Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, ét autós közlekedett délután két óra körül a 6-os főút 111-es kilométerszelvényében Dunakömlőd irányából Paks irányába. A hátul haladó nem tartott megfelelő követési távolságot, későn észlelte, hogy az elől haladó lassít, ezért hátulról nekiütközött. A balesetben hárman sérültek meg, az elsődleges információk szerint mindhárman könnyű sérülést szenvedtek. A helyszínelés és műszaki mentés idejére félpályás forgalomkorlátozás van érvényben.

A 6-os főúton, az egyik áruház bejáratánál történt a baleset

Fotó: Molnár Gyula

A katasztrófavédelem arról adott tájékoztatást, hogy a paksi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.