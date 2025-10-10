Figyeljen, két új helyen mérik a sebességet a városban

Trafiboxokat helyeztek üzembe Pakson, a város két pontján. Az egyik sebességváró állomás a Zsíros közben kapott helyet, az ESZI hátsó bejárata mellett, a másikat pedig a Kishegyi úton telepítették le.

Az egyik trafiboxot az ESZI hátsó bejáratánál helyezték el

Forrás: TVMRFK

A közlekedés biztonságát szolgáló berendezések telepítése a város önkormányzata és a Paksi Rendőrkapitányság együttműködésében valósult meg. A trafiboxok műszaki átadása csütörtökön volt, és már aznap működésbe léptek.