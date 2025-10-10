Trafibox
7 perce
Figyeljen, két új helyen mérik a sebességet a városban
Paks két pontján csütörtökön helyezték üzembe a sebességmérő állomásokat.
Trafiboxokat helyeztek üzembe Pakson, a város két pontján. Az egyik sebességváró állomás a Zsíros közben kapott helyet, az ESZI hátsó bejárata mellett, a másikat pedig a Kishegyi úton telepítették le.
A közlekedés biztonságát szolgáló berendezések telepítése a város önkormányzata és a Paksi Rendőrkapitányság együttműködésében valósult meg. A trafiboxok műszaki átadása csütörtökön volt, és már aznap működésbe léptek.
