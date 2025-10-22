október 22., szerda

Megmozdult a föld

2 órája

Földrengés rázta meg a megyét az éjjel, Tolnában is érezni lehetett

Sokan érezték a 4,1-es földmozgást.

Teol.hu
Földrengés rázta meg a megyét az éjjel, Tolnában is érezni lehetett

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint 2025. október 22-én, helyi idő szerint 0 óra 50 perckor 4,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Csongrád-Csanád vármegyei Csongrád térségében. Károkról az obszervatóriumhoz, valamint a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés – tudtuk meg az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól.

Friss hírek szerint a vértesi, csákberényi szeizmogramon is látható volt, mi történt keddre virradó éjszaka Magyarországon.

További részleteket az éjszaka történtekről itt olvashat.

