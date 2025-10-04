Baleset
1 órája
Forgalomkorlátozás van a 6-oson, vadat gázolt egy autó
A 6-os főúton, Fadd közelében egy személyautó vadat gázolt. Az Útinform tájékoztatása szerint a 129-es kilométernél félpályán halad a forgalom.
10 órája
Brutális a 6-oson történt baleset, mentőhelikopter szállította kórházba az egyik sérültet (galéria)Mentőhelikopter szállította kórházba a reggeli, 6-oson történt baleset egyik sérültjét.
4 órája
Kerülje el ezt a szakaszt! Két autó ütközött össze az 56-oson, Várdombnál
