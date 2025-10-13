október 13., hétfő

Lángolt a határ

56 perce

Címkék#gaz#avar#tűz

Teol.hu
Forró hétvége: három településen is pusztított a tűz a hétvégén

Képünk illusztráció

Fotó: Mediaworks

Szombaton dél körül Tengelic külterületén, a 6235-ös számú út mellett kétszáz négyzetméteren avar és gaz égett. A paksi hivatásos és a tengelici önkéntes tűzoltók egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat – közölte a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Mint írják, ugyanezen a napon délután Dunaföldváron, a Külső Téglagyár utcában hasonló méretű területen égett a növényzet. A tűz egy közeli akácerdőt is veszélyeztetett. Az eseményhez vármegyénkből a paksi hivatásos és a dunaföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották.

Vasárnap délelőtt Kakasdon, mintegy negyven négyzetméternyi területen avar és gaz égett. A tűzesethez Szekszárd hivatásos, továbbá Bonyhád hivatásos és önkéntes tűzoltói vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel az eseményt.

 

