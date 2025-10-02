Brutális baleset történt a 63-ason: furgon és kis traktor ütközött

Egy kis traktor és egy furgon ütközött össze a 63-as főúton Bikács határában nem sokkal fél tizenkettő előtt. A balesetben érintett mindkét jármű felborult, és személyi sérülés is történt.

A furgon és a kis traktor is felborult

Forrás: TVMRFK

A rendőri intézkedés és a műszaki mentes idejére a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad – közölte Facebook-oldalán a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.