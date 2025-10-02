október 2., csütörtök

Baleset

1 órája

Brutális baleset történt a 63-ason: furgon és kis traktor ütközött

Címkék#balesetek#furgon#traktor

A 63-as főút érintett szakaszán félpályán halad a forgalom.

Révészné Hanol Erzsébet

Egy kis traktor és egy furgon ütközött össze a 63-as főúton Bikács határában nem sokkal fél tizenkettő előtt. A balesetben érintett mindkét jármű felborult, és személyi sérülés is történt.

A furgon és a kis traktor is felborult
Forrás: TVMRFK

A rendőri intézkedés és a műszaki mentes idejére a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad – közölte Facebook-oldalán a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

