Baleset
1 órája
Brutális baleset történt a 63-ason: furgon és kis traktor ütközött
A 63-as főút érintett szakaszán félpályán halad a forgalom.
Egy kis traktor és egy furgon ütközött össze a 63-as főúton Bikács határában nem sokkal fél tizenkettő előtt. A balesetben érintett mindkét jármű felborult, és személyi sérülés is történt.
A rendőri intézkedés és a műszaki mentes idejére a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad – közölte Facebook-oldalán a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre