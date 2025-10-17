Füst, mentés és csapatmunka – a diákok testközelből tapasztalhatták meg, mit jelent hivatásként segíteni

A társszervekkel közösen – a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal mellett – a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tolna Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság is részt vett a 2025. október 17-én megrendezett Pályaorientációs Napon, amelynek a Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium adott otthont Szekszárdon – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Fotó: TVMKI

A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok testközelből ismerhessék meg a különböző hivatásokat, és betekintést nyerjenek a közszolgálati pályák mindennapjaiba. A Tolna Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság standjánál a diákok interaktív formában ismerkedhettek meg a katasztrófavédelem munkájával, eszközeivel és a tűzmegelőzés fontosságával.

Fotó: TVMKI

A program során a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltói gépjármű- és eszközbemutatót tartottak, amelynek keretében a fiatalok megtekinthették a bevetéseken használt felszereléseket, védőeszközöket és járműveket. A Tűzmegelőzési Bizottság pavilonjánál a füst- és szén-monoxid-érzékelők, valamint a porral oltó készülékek működéséről kaptak gyakorlati ismereteket az érdeklődők.

A legnagyobb sikert ezúttal is az interaktív feladatok aratták: a diákok puttonyfecskendővel célba lőhettek, kipróbálhatták a füsttel telített sátorban történő „mentést” és a fecskendőkön rendszeresített sugárcsöveket, valamint tömlőgurításban is megmérethették ügyességüket. A feladatok nemcsak élményt nyújtottak, hanem felhívták a figyelmet a csapatmunka, a figyelem és a biztonság fontosságára is.

Fotó: TVMKI

A rendezvény nemcsak a tűzoltói hivatás iránt érdeklődő fiatalok számára jelentett inspirációt, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy a diákok közelebbről is megismerjék a katasztrófavédelem sokoldalú, felelősségteljes munkáját.