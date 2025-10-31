október 31., péntek

Hajszálon múlt

1 órája

Füsttel telt meg a ház – izzó korom miatt mentek a tűzoltók! (fotóval)

Teol.hu

Október 30-án több helyszínen is beavatkozást igénylő esemény történt Tolna vármegyében – tájékoztatott Köves Péter tűzoltó főhadnagy, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. 

Fotó: Paksi és Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság / Forrás: tolna.katasztrofavedelem.hu

Egy kétszintes családi ház kazánházában lerakódott kátrány és korom izzott hajnalban Pakson, a Fehérvári úton. A tulajdonos az egység kiérkezése előtt a kazánt leállította, a tüzelőanyagot eltávolította. A lakás több helyisége füsttel telítődött. A paksi hivatásos tűzoltók egysége a tisztítónyíláson keresztül a még izzó részeket eltávolította. A ház rendelkezett alternatív fűtési lehetőséggel, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A házban két személy lakott, személyi sérülés nem történt – írja közleményében a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

