Négy sugárral oltottak

1 órája

Gázpalackot is mentettek a tomboló tűzből! (fotók)

Teol.hu

Délelőtt Dombóváron, a Köztársaság utcában zöldhulladék égett mintegy tíz négyzetméteren. A telephelyen dolgozók felügyelet mellett égették a nyesedéket, a dombóvári tűzoltók egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet – írja közleményében a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Fotó: Simontornyai Önkéntes Tűzoltóegyesület / Forrás: tolna.katasztrofavedelem.hu

Kigyulladt egy melléképület a délutáni órákban Kisszékely településen, a Szabadság utcában. A melléképület két helyisége teljesen kiégett, egy másik helyiség teteje sérült a tűzben. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes egységek áramtalanították az épületet, majd négy vízsugárral oltották el a tüzet. A melléképületből egy gázpalackot is kihoztak az épületből. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség – erősítette meg Köves Péter tűzoltó főhadnagy. További képekért keresse a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapját. 

 

