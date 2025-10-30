Gyertya miatt égett le a lakás – ne kövesd el ezt a hibát!

Az elkövetkező napokban várhatóan sokan kilátogatnak a temetőkbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Emellett többen otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg, fontos mindent megtenni a tüzek megelőzéséért – hívja fel a figyelmet közleményében a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Idén eddig országszerte 68 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén. A legtöbbször, 51 esetben a száraz növényzet gyulladt ki, 12 esetben a temetőben kihelyezett hulladéktárolók égtek, 5 alkalommal pedig sírhelyen csaptak fel a lángok.

Tolna vármegyében két éve négy alkalommal kellett a tűzoltóknak temetői tüzeket oltani, de mécses miatt lakástűz is keletkezett. Szekszárdon és Tamásiban is történt ilyen eset: az őrizetlenül hagyott gyertya percek alatt szobát, sőt, egész lakást tett lakhatatlanná.

A hasonló esetek megelőzése érdekében célszerű megtisztítani a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól. Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg, és azt úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni. Az égő mécsest a sírtól való távozás előtt oltsuk el.

A temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe ne dobjunk izzó, forró tárgyakat. Aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívószámot és értesítse a temető biztonsági személyzetét.

Sokan otthon is gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére. Az ezzel összefüggő lakástüzek leggyakoribb oka, hogy azokat valamilyen éghető anyag közelébe teszik, vagy felügyelet nélkül hagyják. Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezzük, akkor nem vezet lakástűzhöz a megemlékezés. Az égő gyertyát vagy mécsest soha nem szabad őrizetlenül hagyni.