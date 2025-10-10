226-tal repesztett a Ferrari – Nem ússza meg, bárki vezette

Hazánkban az objektív felelősség elvét 2008. január 1-jén vezették be. Az elv a jármű üzemben tartóját vonja felelőségre különböző közlekedési szabályszegések elkövetése esetén, például nagyobb mértékű gyorshajtásnál is.

Nincs kibúvó, valakinek fizetnie kell a gyorshajtás miatt, akár a jogsi is ugorhat. Forrás: autonavigator

Már nincs kibúvó, valaki megfizeti a gyorshajtást

Az objektív felelősség lényege, hogy a kiemelt súlyosságú szabálytalanságokat minden esetben szankció kövesse. Ma már nincs olyan, hogy kiemelt szabálysértéseknél a sofőr személyét valamilyen oknál fogva nem sikerül beazonosítani és ezért nem lehet behajtani a büntetést.

Tehát valaki mindenképp megfizeti a bírságot, függetlenül attól, hogy ki vezette az autót. Nincs kibúvó.

Egyszerűbben fogalmazva: ezek azok a bírságok, amelyeket rendszám alapján szabnak ki, főként utólag, azaz az autóst nem megállítva. Ilyen például amikor egy VÉDA-kapu (az utak felett átívelő, fixen telepített traffipax) vagy egy traffiboxban elhelyezett eszköz beméri a megengedett legnagyobb sebességnél jelentősen többel haladó autóst, és az utólag kap csekket a gyorshajtásról. Ezt nevezik az objektív felelősségen alapuló közigazgatási bírságnak.