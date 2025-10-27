október 27., hétfő

Fekete vasárnap Tolnában

Hajnalban történt a baj – nem használta a biztonsági övet, nem élte túl a balesetet

Az elmúlt öt napban Tolna vármegye útjain 11 közúti baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök. Egy baleset tragédiával végződött, egy ütközés után pedig ketten könnyebben sérültek meg – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Hajnalban történt a baj – nem használta a biztonsági övet, nem élte túl a balesetet

Nem tudták megmenteni a Sióba hajtott autó fiatal sofőrjét

Forrás: police.hu

Az ünnepi hosszú hétvégén egy férfi vesztette életét közúti balesetben

Egy 35 éves nagydorogi férfi közlekedett autójával vasárnap a hajnali órákban a 6232-es úton Sárszentlőrinc térségében a település irányába. A Sió hídra vezető út előtt levő kanyarban feltehetően nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességét, és elveszítette uralmát a jármű felett. A kocsival letért az útról, majd a híd jobb oldali betonpillérének ütközött. Az ütközés után a gépjármű többször megpördült a tengelye körül, lezuhant a Sió csatornába, és felborult, félig a vízbe süllyedve. Az autót vezető férfi életét nem tudták megmenteni. A sofőr a biztonsági övét nem használta. A Paksi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán a rendőrök szakértők bevonásával vizsgálják azt is, hogy vezetésre képes állapotban volt-e a baleset idején.

Baleset Nagykónyinál Fotó: police.hu

A könnyű sérüléssel végződő baleset pénteken nem sokkal dél után történt. Egy autós közlekedett a 61-es főúton Nagykónyi térségében, amikor egy kanyarban ismeretlen okból áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol nekiütközött a szemből szabályosan haladó kocsi oldalának. A balesetben mindkét sofőr könnyebben sérült meg, őket a mentők kórházba szállították.

Forrás: police.hu

Az ünnepi hosszú hétvégén további kilenc anyagi káros baleset helyszínén intézkedtek a kékek. Számos baleset történt amiatt, mert a vizes, nedves úton az autósok nem a megfelelő módon választották meg sebességüket, s egy másik kocsinak ütköztek. A vasárnap délután a 6535-ös úton történt baleset is amiatt történt, mert az egyik autó vezetője a nedves úton nem megfelelő sebességgel közlekedett. Áttért a szemközti oldalra és nekiütközött egy szemből szabályosan haladó autósnak.

Forrás: police.hu

A közlekedés veszélyes üzem! A balesetek csak akkor kerülhetőek el, ha mindenki betartja a szabályokat. Közlekedjünk felelősséggel, hogy mindenki hazaérjen!

