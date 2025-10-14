Halálra gázoltak egy biciklist, mert nem vette észre a sofőr

Idén eddig kevesebb halálos és súlyos kimenetelű közlekedési baleset történt az ország útjain a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata. Január és szeptember között 301 halálos közlekedési balesetben 332 ember vesztette életét, míg 2024 első kilenc hónapjában 331 ilyen baleset történt, amelyben 375-en haltak meg. Tolna vármegye útjain 2025-ben, október 13-ig három halálos baleset történt.

Egy korábbi halálos baleset a 6-os úton – mindenkit várnak, hogy hazaérjen. Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: TEOL

Kevesebb halálos baleset történt Tolnában is

A tavalyi év hasonló időszakához képest jelentősen csökkent a tragédiával végződő balesetek száma. Ez azt jelenti, hogy csaknem egy tucattal kevesebb halálos baleset történt idén a mai napig, mint 2024-ben – mondta Komlósiné Kiss Anett a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivője.

Az év első halálos balesete márciusban történt

Egy férfi hívta a segélyhívót 2025. március 18-án reggel 6 óra körül azzal, hogy elütött egy biciklist. Mint elmondta, furgonnal közlekedett Kajdacson a Sport utcában, a 63-as főút felé, amikor a baleset történt. Nem vette észre az út szélén vele azonos irányba haladó kerékpárost és hátulról nekiütközött. A kiérkező mentősök beavatkozása ellenére, a balesetben megsérült helyi asszony a helyszínen életét vesztette. A baleset oka az volt, hogy a kocsi vezetője nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedett, ugyanis indulás előtt nem kaparta le a szélvédőre fagyott jeget.