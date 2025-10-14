október 14., kedd

Helén névnap

13°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megrázó balesetek

1 órája

Halálra gázoltak egy biciklist, mert nem vette észre a sofőr

Címkék#balesetek#rendőrség#közlekedés

Pozitív tendencia tapasztalható a közlekedésben. Az elmúlt év hasonló időszakához képest kevesebben halálos baleset történt az utakon. Tolna vármegyében is javulnak a mutatók

Kutny Gábor

Idén eddig kevesebb halálos és súlyos kimenetelű közlekedési baleset történt az ország útjain a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata. Január és szeptember között 301 halálos közlekedési balesetben 332 ember vesztette életét, míg 2024 első kilenc hónapjában 331 ilyen baleset történt, amelyben 375-en haltak meg. Tolna vármegye útjain 2025-ben, október 13-ig három halálos baleset történt.

Egy korábbi halálos baleset a 6-os úton – mindenkit várnak, hogy hazaérjen
Egy korábbi halálos baleset a 6-os úton – mindenkit várnak, hogy hazaérjen. Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: TEOL

Kevesebb halálos baleset történt Tolnában is

A tavalyi év hasonló időszakához képest jelentősen csökkent a tragédiával végződő balesetek száma. Ez azt jelenti, hogy csaknem egy tucattal kevesebb halálos baleset történt idén a mai napig, mint 2024-ben – mondta Komlósiné Kiss Anett a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. 

Az év első halálos balesete márciusban történt

Egy férfi hívta a segélyhívót 2025. március 18-án reggel 6 óra körül azzal, hogy elütött egy biciklist. Mint elmondta, furgonnal közlekedett Kajdacson a Sport utcában, a 63-as főút felé, amikor a baleset történt. Nem vette észre az út szélén vele azonos irányba haladó kerékpárost és hátulról nekiütközött. A kiérkező mentősök beavatkozása ellenére, a balesetben megsérült helyi asszony a helyszínen életét vesztette. A baleset oka az volt, hogy a kocsi vezetője nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedett, ugyanis indulás előtt nem kaparta le a szélvédőre fagyott jeget.  

Vonatnak hajtott az autós a decsi vasúti átjáróban

A második halálos baleset a vármegyében június 28-án a kora reggeli órákban történt, amikor egy autó vezetője a Decsen levő vasúti átjáróban a piros jelzés ellenére behajtott a kereszteződésbe, ahol nekiütközött az ott elhaladó vonat oldalának. Az autót vezető helyi asszony nem használta a biztonsági övét, és kirepült a kocsi hátsó szélvédőjén. A gyors orvosi segítség ellenére életét vesztette. A baleset oka az volt, hogy az autó vezetője nem adott elsőbbséget a vonatnak, és a tilos jelzés ellenére behajtott az átjáróba. 

A kórházban hunyt el a balesetező kocsi vezetője 

A harmadik halálos kimenetelű baleset október 4-én nem sokkal reggel hat óra után történt a 6-os főúton Bonyhád térségében. Eddig tisztázatlan körülmények között ütközött össze egy autó és egy kistehergépkocsi a főút 159-es kilométerszelvénye közelében. A balesetet követően az autóst súlyos, életveszélyes, míg a tehergépkocsi sofőrjét súlyos sérüléssel vitték kórházba. A kocsi vezetője néhány nappal később a kórházban elhunyt. A baleset körülményeit és a felelősség kérdését szakértők bevonásával vizsgálják a Bonyhádi Rendőrkapitányságon, még nem tudni, hogyan történt pontosan a tragédia. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu