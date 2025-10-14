1 órája
Halálra gázoltak egy biciklist, mert nem vette észre a sofőr
Pozitív tendencia tapasztalható a közlekedésben. Az elmúlt év hasonló időszakához képest kevesebben halálos baleset történt az utakon. Tolna vármegyében is javulnak a mutatók
Idén eddig kevesebb halálos és súlyos kimenetelű közlekedési baleset történt az ország útjain a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata. Január és szeptember között 301 halálos közlekedési balesetben 332 ember vesztette életét, míg 2024 első kilenc hónapjában 331 ilyen baleset történt, amelyben 375-en haltak meg. Tolna vármegye útjain 2025-ben, október 13-ig három halálos baleset történt.
Kevesebb halálos baleset történt Tolnában is
A tavalyi év hasonló időszakához képest jelentősen csökkent a tragédiával végződő balesetek száma. Ez azt jelenti, hogy csaknem egy tucattal kevesebb halálos baleset történt idén a mai napig, mint 2024-ben – mondta Komlósiné Kiss Anett a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivője.
Az év első halálos balesete márciusban történt
Egy férfi hívta a segélyhívót 2025. március 18-án reggel 6 óra körül azzal, hogy elütött egy biciklist. Mint elmondta, furgonnal közlekedett Kajdacson a Sport utcában, a 63-as főút felé, amikor a baleset történt. Nem vette észre az út szélén vele azonos irányba haladó kerékpárost és hátulról nekiütközött. A kiérkező mentősök beavatkozása ellenére, a balesetben megsérült helyi asszony a helyszínen életét vesztette. A baleset oka az volt, hogy a kocsi vezetője nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedett, ugyanis indulás előtt nem kaparta le a szélvédőre fagyott jeget.
Vonatnak hajtott az autós a decsi vasúti átjáróban
A második halálos baleset a vármegyében június 28-án a kora reggeli órákban történt, amikor egy autó vezetője a Decsen levő vasúti átjáróban a piros jelzés ellenére behajtott a kereszteződésbe, ahol nekiütközött az ott elhaladó vonat oldalának. Az autót vezető helyi asszony nem használta a biztonsági övét, és kirepült a kocsi hátsó szélvédőjén. A gyors orvosi segítség ellenére életét vesztette. A baleset oka az volt, hogy az autó vezetője nem adott elsőbbséget a vonatnak, és a tilos jelzés ellenére behajtott az átjáróba.
A kórházban hunyt el a balesetező kocsi vezetője
A harmadik halálos kimenetelű baleset október 4-én nem sokkal reggel hat óra után történt a 6-os főúton Bonyhád térségében. Eddig tisztázatlan körülmények között ütközött össze egy autó és egy kistehergépkocsi a főút 159-es kilométerszelvénye közelében. A balesetet követően az autóst súlyos, életveszélyes, míg a tehergépkocsi sofőrjét súlyos sérüléssel vitték kórházba. A kocsi vezetője néhány nappal később a kórházban elhunyt. A baleset körülményeit és a felelősség kérdését szakértők bevonásával vizsgálják a Bonyhádi Rendőrkapitányságon, még nem tudni, hogyan történt pontosan a tragédia.
