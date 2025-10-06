Halálos baleset a Dunán: felborult egy csónak, több embert még keresnek

Vasárnap este halálos baleset történt a Dunán: egy tizenegy embert szállító csónak felborult a folyón Szata (Sotin) és Bácsújlak (Bačko Novo Selo) térségében, a szerb–horvát határ közelében. A horvát rendőrség tájékoztatása szerint a riasztás október 5-én, 21 óra 5 perckor érkezett.

A horvát sajtó szerint a csónakban tíz kínai állampolgár és egy szerb férfi tartózkodott, utóbbi valószínűleg a jármű vezetője volt. Az Index.hr információi alapján egy ember életét már nem tudták megmenteni, hét személyt sikerült kimenteni, három embert továbbra is keresnek. A kutatásban búvárok, vízi egységek és drónok is részt vesznek mindkét országból.

A Jutarnji list úgy tudja, a csónak illegálisan próbálhatott átkelni a határon, és a baleset oka egyelőre ismeretlen. A Duna ezen szakasza rendkívül erős sodrásáról ismert, ami gyakran okoz gondot a kisebb hajóknak.

A vizsgálat folyamatban van, a hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az eltűntek kilétéről.