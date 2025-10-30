Kamaszok vertek halálra egy 44 éves férfit a buszmegállóban - Azonnal elfogták őket (videóval)

Október 28-án este 22 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Hajdúnánáson, az Ady Endre körúti buszmegállóban többen verekednek. A járőrök perceken belül a helyszínre értek, ám ott már csak egy eszméletlen férfit találtak. A mentők azonnal megkezdték az életmentést, de a 44 éves halálra vert áldozat a szakszerű ellátás ellenére életét vesztette – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mécses a helyszínen, ahol a halálra vert férfit megtámadta a két kamasz

Fotó: Tóth Imre/haon.hu

A nyomozók a helyszíni adatgyűjtés után azonosítottak két fiatalt, akik kapcsolatba hozhatók voltak az esettel. A 15 és 16 éves fiúk a gyanú szerint előbb szóváltásba keveredtek a férfival, majd egyikük egy közeli építkezésről vascsövet, a másik pedig egy deszkát vett magához, és ütni kezdték áldozatukat – írja a Haon.

Amikor a férfi összeesett, elmenekültek, de a rendőrök rövid időn belül elfogták őket. A kihallgatásuk során beismerő vallomást tettek, ellenük halált okozó testi sértés miatt indult eljárás.

Decsen is kishíján halálra verték a fogvatartott férfit

A hajdúnánási eset sajnos nem egyedülálló. A Szekszárdi Törvényszéken kedden tárgyalták annak a 34 éves férfinak az ügyét, akit életveszélyt okozva elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka miatt vádol az ügyészség.

A vádirat szerint a decsi férfi 2023 novemberében szólította meg a beteg, hajléktalan sértettet Szekszárdon. Ételt és szállást ígért neki ház körüli munkákért cserébe, ám néhány nap múlva pokollá tette az életét. A férfi elvette a sértett okmányait és telefonját, rabszolgaként dolgoztatta, majd rendszeresen verte – ököllel, kalapáccsal és partvisnyéllel is.