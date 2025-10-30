október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+18
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támadás

1 órája

Kamaszok vertek halálra egy 44 éves férfit a buszmegállóban - Azonnal elfogták őket (videóval)

Címkék#áldozat#kamasz#gyilkosság#rendőrség

Brutális tragédia rázta meg Hajdúnánást: két fiatalkorú olyan súlyosan bántalmazott egy 44 éves férfit, hogy a sérüléseibe belehalt. A rendőrség gyors hajszát indított, és még az éjjel elfogta az elkövetőket. A halálra vert férfi gyilkosait hamar billincsbe verték a rendőrök.

Munkatársunktól

Október 28-án este 22 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Hajdúnánáson, az Ady Endre körúti buszmegállóban többen verekednek. A járőrök perceken belül a helyszínre értek, ám ott már csak egy eszméletlen férfit találtak. A mentők azonnal megkezdték az életmentést, de a 44 éves halálra vert áldozat a szakszerű ellátás ellenére életét vesztette – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mécses a helyszínen, ahol a halálra vert férfit megtámadta a két kamasz
Mécses a helyszínen, ahol a halálra vert férfit megtámadta a két kamasz
Fotó: Tóth Imre/haon.hu

A nyomozók a helyszíni adatgyűjtés után azonosítottak két fiatalt, akik kapcsolatba hozhatók voltak az esettel. A 15 és 16 éves fiúk a gyanú szerint előbb szóváltásba keveredtek a férfival, majd egyikük egy közeli építkezésről vascsövet, a másik pedig egy deszkát vett magához, és ütni kezdték áldozatukat – írja a Haon.

Amikor a férfi összeesett, elmenekültek, de a rendőrök rövid időn belül elfogták őket. A kihallgatásuk során beismerő vallomást tettek, ellenük halált okozó testi sértés miatt indult eljárás.

Decsen is kishíján halálra verték a fogvatartott férfit

A hajdúnánási eset sajnos nem egyedülálló. A Szekszárdi Törvényszéken kedden tárgyalták annak a 34 éves férfinak az ügyét, akit életveszélyt okozva elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka miatt vádol az ügyészség.

A vádirat szerint a decsi férfi 2023 novemberében szólította meg a beteg, hajléktalan sértettet Szekszárdon. Ételt és szállást ígért neki ház körüli munkákért cserébe, ám néhány nap múlva pokollá tette az életét. A férfi elvette a sértett okmányait és telefonját, rabszolgaként dolgoztatta, majd rendszeresen verte – ököllel, kalapáccsal és partvisnyéllel is.

A bántalmazások következtében a sértett súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Végül 2024 januárjában tudott elmenekülni, a szomszéd segítségével került kórházba. Az elkövetőt – akit korábban emberölés kísérlete miatt is elítéltek – a rendőrök gyorsan elfogták.

A férfi a tárgyaláson tagadta a vádakat, azt állítva, hogy „pusztán jószándékból” fogadta be a hajléktalant. A bíróság ítéletet egyelőre nem hozott, az ügy folytatása januárban várható.

De különös kegyetlenságről tanúskodik a némrégiben, a szekszárdi buszpályaudvarnál történt eset is. November közepén egy helyi férfi mondta el, hogy párját és 15 éves lányát kirángatták az autóból, majd több ember véresre verte őket. A rendőrség vizsgálatot indított a kegyetlen támadás miatt. Az ügynek öt gyanúsítottja van.

A kegyetlenség a fiatalkorúakhoz is begyűrűzött, erről árulkodik az az eset, amikor ököllel esett osztálytársának egy tinédzser Tolnában. A Szekszárdi Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy fiatalkorú férfi ellen – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség.

A hajdúnánási támadók elfogásáról készített videót itt tekintheti meg:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu