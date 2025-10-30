1 órája
Kamaszok vertek halálra egy 44 éves férfit a buszmegállóban - Azonnal elfogták őket (videóval)
Brutális tragédia rázta meg Hajdúnánást: két fiatalkorú olyan súlyosan bántalmazott egy 44 éves férfit, hogy a sérüléseibe belehalt. A rendőrség gyors hajszát indított, és még az éjjel elfogta az elkövetőket. A halálra vert férfi gyilkosait hamar billincsbe verték a rendőrök.
Október 28-án este 22 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Hajdúnánáson, az Ady Endre körúti buszmegállóban többen verekednek. A járőrök perceken belül a helyszínre értek, ám ott már csak egy eszméletlen férfit találtak. A mentők azonnal megkezdték az életmentést, de a 44 éves halálra vert áldozat a szakszerű ellátás ellenére életét vesztette – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A nyomozók a helyszíni adatgyűjtés után azonosítottak két fiatalt, akik kapcsolatba hozhatók voltak az esettel. A 15 és 16 éves fiúk a gyanú szerint előbb szóváltásba keveredtek a férfival, majd egyikük egy közeli építkezésről vascsövet, a másik pedig egy deszkát vett magához, és ütni kezdték áldozatukat – írja a Haon.
Amikor a férfi összeesett, elmenekültek, de a rendőrök rövid időn belül elfogták őket. A kihallgatásuk során beismerő vallomást tettek, ellenük halált okozó testi sértés miatt indult eljárás.
Decsen is kishíján halálra verték a fogvatartott férfit
A hajdúnánási eset sajnos nem egyedülálló. A Szekszárdi Törvényszéken kedden tárgyalták annak a 34 éves férfinak az ügyét, akit életveszélyt okozva elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka miatt vádol az ügyészség.
A vádirat szerint a decsi férfi 2023 novemberében szólította meg a beteg, hajléktalan sértettet Szekszárdon. Ételt és szállást ígért neki ház körüli munkákért cserébe, ám néhány nap múlva pokollá tette az életét. A férfi elvette a sértett okmányait és telefonját, rabszolgaként dolgoztatta, majd rendszeresen verte – ököllel, kalapáccsal és partvisnyéllel is.
Kalapáccsal és partvisnyéllel kínozta a hajléktalan férfit decsi fogvatartójaFelfoghatatlan részletek derültek ki.
A bántalmazások következtében a sértett súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Végül 2024 januárjában tudott elmenekülni, a szomszéd segítségével került kórházba. Az elkövetőt – akit korábban emberölés kísérlete miatt is elítéltek – a rendőrök gyorsan elfogták.
A férfi a tárgyaláson tagadta a vádakat, azt állítva, hogy „pusztán jószándékból” fogadta be a hajléktalant. A bíróság ítéletet egyelőre nem hozott, az ügy folytatása januárban várható.
Brutális támadás ért egy családot Szekszárdon - a 15 éves lányt is agyba-főbe vertékSúlyos támadás történt szerdán este a szekszárdi buszpályaudvar mellett.
De különös kegyetlenságről tanúskodik a némrégiben, a szekszárdi buszpályaudvarnál történt eset is. November közepén egy helyi férfi mondta el, hogy párját és 15 éves lányát kirángatták az autóból, majd több ember véresre verte őket. A rendőrség vizsgálatot indított a kegyetlen támadás miatt. Az ügynek öt gyanúsítottja van.
A kegyetlenség a fiatalkorúakhoz is begyűrűzött, erről árulkodik az az eset, amikor ököllel esett osztálytársának egy tinédzser Tolnában. A Szekszárdi Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy fiatalkorú férfi ellen – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség.
Ököllel esett osztálytársának egy tinédzser Tolnában – ügyészség elé került az ügyA Szekszárdi Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy fiatalkorú férfi ellen.
A hajdúnánási támadók elfogásáról készített videót itt tekintheti meg: