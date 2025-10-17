Így harcoltak a diákok a frontvonalban (videó és képgaléria)

Különleges és jellegében teljesen új kezdeményezéssel gyarapodott a közelmúltban a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola eseménynaptára: az intézményben honvédelmi sportnap várta a felső tagozatos tanulókat. A seregszemle célja az volt, hogy a gyerekek játékos, interaktív, mozgással, kihívásokkal, élményekkel teli módon ismerkedjenek meg a honvédelem, a katasztrófavédelem és a rendvédelem világával. A rendezvény megálmodása, szervezése, a programok összeállítása Mucska Melinda testnevelő tanár nevéhez fűződik, a megvalósulást pedig Kovács Béla, a Honvédelmi Sportszövetség osztályvezetője tette lehetővé.

A honvédelmi sportnap az ifjú lánglovagoknak is lehetőséget adott a tűzoltásra

Fotó: Mártonfai Dénes

Lövészet, drónok és cselgáncs

A lövészet a Szászvári Lövész Egylet biztosításával, Pogrányi Gyula vezetésével az udvaron zajlott. A tanulók légpuskával lőhettek céltáblákra, természetesen a szigorú biztonsági előírások betartásával, szakképzett oktatók irányítása mellett. A drónbemutató keretében Wigand Zsolt tartott előadást, majd működés közben is szó szerint teret kaptak ezek a szerkezeteket. Ez sok tanuló számára volt különösen érdekes, hiszen testközelből láthatták, hogy mire képesek ezek a csúcstechnikát képviselő eszközök. A tornacsarnokban Szepesi Dávid, a Gemenc Judo Klub edzője minden foglalkozását közös bemelegítéssel kezdte, majd a gyerekek játékos formában, de ugyanakkor komoly fizikai igénybevétellel sajátíthattak el az alapvető technikákat, fogásokat, eséseket. A mozgásos feladatok nemcsak kellemes fáradságot okoztak, hanem fejlesztették az együttműködési készséget, a figyelmet és az önfegyelmet is.

Honvédelem és pályaorientáció

Lieszkovszky Larion hadnagy interaktív előadást tartott az I. világháborúról, mondandóját saját gyűjteményének ereklyéivel egészítette ki. Az előadás nemcsak történelmi tudást adott, hanem lehetőséget biztosított arra is, hogy a tanulók kérdezzenek, beszélgessenek a látottakról-hallottakról.

A Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum rendvédelmi szakos diákjai pályaorientációs előadásra invitálták az érdeklődőket, akik megismerhették az iskola teljes képzési kínálatát. A 13. B osztályos rendvédelmis tanulók Szommer Attila testnevelő vezetésével a bemelegítő edzés után bemutatták az általuk használt önvédelmi technikákat, köztük az airsoft fegyvereket, a kényszerítő eszközöket. A Dienes diákjai különböző önvédelmi fogásokat gyakorolhattak és az eszközök működését is kipróbálhatták – természetesen biztonságos körülmények között, felügyelettel. A technikum tankonyhájában a „csapós” pék-cukrász szakon tanuló diákok és pedagógusaik kürtőskalácsot sütöttek a gyerekekkel együtt, az ínycsiklandó program átütő sikert aratott.