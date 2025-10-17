32 perce
Így harcoltak a diákok a frontvonalban (videó és képgaléria)
A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola diákjainak különleges, élményekkel teli napban volt részük. A felső tagozatosok számára megrendezett honvédelmi sportnap lehetőséget adott arra, hogy a tanulók testközelből ismerkedjenek meg a honvédelem világával. A program játékos formában fejlesztette a figyelmet, az együttműködést és a felelősségtudatot.
Különleges és jellegében teljesen új kezdeményezéssel gyarapodott a közelmúltban a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola eseménynaptára: az intézményben honvédelmi sportnap várta a felső tagozatos tanulókat. A seregszemle célja az volt, hogy a gyerekek játékos, interaktív, mozgással, kihívásokkal, élményekkel teli módon ismerkedjenek meg a honvédelem, a katasztrófavédelem és a rendvédelem világával. A rendezvény megálmodása, szervezése, a programok összeállítása Mucska Melinda testnevelő tanár nevéhez fűződik, a megvalósulást pedig Kovács Béla, a Honvédelmi Sportszövetség osztályvezetője tette lehetővé.
Lövészet, drónok és cselgáncs
A lövészet a Szászvári Lövész Egylet biztosításával, Pogrányi Gyula vezetésével az udvaron zajlott. A tanulók légpuskával lőhettek céltáblákra, természetesen a szigorú biztonsági előírások betartásával, szakképzett oktatók irányítása mellett. A drónbemutató keretében Wigand Zsolt tartott előadást, majd működés közben is szó szerint teret kaptak ezek a szerkezeteket. Ez sok tanuló számára volt különösen érdekes, hiszen testközelből láthatták, hogy mire képesek ezek a csúcstechnikát képviselő eszközök. A tornacsarnokban Szepesi Dávid, a Gemenc Judo Klub edzője minden foglalkozását közös bemelegítéssel kezdte, majd a gyerekek játékos formában, de ugyanakkor komoly fizikai igénybevétellel sajátíthattak el az alapvető technikákat, fogásokat, eséseket. A mozgásos feladatok nemcsak kellemes fáradságot okoztak, hanem fejlesztették az együttműködési készséget, a figyelmet és az önfegyelmet is.
Honvédelem és pályaorientáció
Lieszkovszky Larion hadnagy interaktív előadást tartott az I. világháborúról, mondandóját saját gyűjteményének ereklyéivel egészítette ki. Az előadás nemcsak történelmi tudást adott, hanem lehetőséget biztosított arra is, hogy a tanulók kérdezzenek, beszélgessenek a látottakról-hallottakról.
A Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum rendvédelmi szakos diákjai pályaorientációs előadásra invitálták az érdeklődőket, akik megismerhették az iskola teljes képzési kínálatát. A 13. B osztályos rendvédelmis tanulók Szommer Attila testnevelő vezetésével a bemelegítő edzés után bemutatták az általuk használt önvédelmi technikákat, köztük az airsoft fegyvereket, a kényszerítő eszközöket. A Dienes diákjai különböző önvédelmi fogásokat gyakorolhattak és az eszközök működését is kipróbálhatták – természetesen biztonságos körülmények között, felügyelettel. A technikum tankonyhájában a „csapós” pék-cukrász szakon tanuló diákok és pedagógusaik kürtőskalácsot sütöttek a gyerekekkel együtt, az ínycsiklandó program átütő sikert aratott.
Sportot űztek a hazaszeretetbőlFotók: Mártonfai Dénes
A katasztrófavédelemtől a vívásig
A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében Horváth Szilvia és kollégái érkeztek füstsátorral, tálcatűz oltási gyakorlattal és puttonyfecskendős célbalövéssel mutatták be a hivatásuk izgalmas világát. A programokat az összes osztály forgószínpad-szerűen látogatta, így mindenki kipróbálhatta a különféle feladatokat. A Szekszárdi Kórház Sportkör vívó szakosztálya – Garay Előd vezetésével – ugyancsak bemutatóval színesítette a sportnapot. A diákok kézbe is vehették a vívófelszerelést, kipróbálhatták a sport alapmozdulatait.
Élményt adott a honvédelmi sportnap
A teljes nap szigorú órarend szerint zajlott: minden osztály 40 perces blokkokban vett részt a foglalkozásokon, a helyszínek közötti átállásra 10 perc szünet biztosított lehetőséget. Így mindenki a lehető legtöbb állomásra juthatott el. Mindet összegezve, a honvédelmi sportnap nemcsak izgalmas és változatos programokat nyújtott, hanem lehetőséget adott arra is, hogy a diákok játékos, élményszerű formában tanuljanak a honvédelemről, a biztonságról és a felelősség vállalásról. A résztvevő egyesületek, iskolák és szervezetek kimagasló munkája lehetővé tette, hogy ez a nap emlékezetes maradjon a gyerekek számára.
Összegző áttekintés, lényegi pontokkal
- Lövészet és drónbemutató – testközeli élmény a modern technikák világában.
- Cselgáncs és önvédelem – játékos gyakorlatok a biztonság és együttműködés fejlesztésére.
- Honvédelem és pályaorientáció – interaktív előadások és szakmai bemutatók.
- Katasztrófavédelem és vívás – izgalmas gyakorlatok és sportbemutatók a diákoknak.