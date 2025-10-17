október 17., péntek

Magánokirat hamisítás

27 perce

Hőre eltűnő tintával trükközött a horgásznaplóban, de végül ő akadt horogra

Teol.hu

A Szekszárdi Járási Ügyészség hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt megrovásban részesített egy 59 éves szekszárdi férfit.

Az ügyészség által megállapított tényállás szerint a terhelt a magánokiratnak minősülő, a nevére kiállított 2024. évi állami horgászjegy- és fogási naplóba hő hatására elszíntelenedő tollal írta be az általa kifogott halak fajtáját és mennyiségét azért, hogy azokat később meg tudja változtatni. A bejegyzéseket utóbb át is írta annak érdekében, hogy az adott halfajra meghatározott éves fogási mennyiséget minél később vagy egyáltalán ne érje el – írja a Tolna Vármegyei Főügyészség.

A férfi 2024 decemberében a Sió Tolna vármegyei szakaszán horgászott, melynek során az őt ellenőrző halőrnek átadta a fentiek szerint meghamisított okiratokat.

A terhelt magatartásával megvalósította a hamis magánokirat felhasználásának vétségét, amely bűncselekmény 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A járási ügyészség a büntetlen előéletű, a terhére rótt cselekményt beismerő és megbánó férfivel szemben – figyelemmel a cselekmény csekély tárgyi súlyára is – az eljárás megszüntetése mellett megrovást alkalmazott.

A megrovás nem büntetés, hanem annál jóval enyhébb szankció, egy intézkedés, amellyel az ügyészség a helytelenítését fejezi ki a jogellenes cselekmény miatt, és felszólítja az elkövetőt, hogy a jövőben tartózkodjon bűncselekmény elkövetésétől.

Az ügyészség emellett kötelezte a terheltet az okmányszakértő több mint 200.000,- Forint összegű díjának megfizetésére.

