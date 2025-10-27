Tovább szorul a hurok a csecsemőgyilkos nő nyaka körül

Letért az úttestről, és a Sióba hajtott egy autó Sárszentlőrincnél. A járművet vasárnap hajnalban találták meg a tetejére borulva, félig a vízbe süllyedve. A kocsit egy harmincöt éves nagydorogi férfi vezette, aki a helyszínen elhunyt.

Tovább szorul a hurok Viktória, a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított 25 éves nő nyaka körül. A nő párja, a meggyilkolt újszülött édesapja véget vetett eljegyzésének, és elhatárolódott a bűncselekménnyel gyanúsított anyától. A nő továbbra is előzetes letartóztatásban van, a kalocsai börtönben várja a nyomozás végét.

Tolnában is sokan érezték azt a 4,1-es magnitudójú földmozgást, mely a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint szerdán, a Csongrád-Csanád vármegyei Csongrád térségében keletkezett.

A helyi nyomozók a lakásán fogtak el egy 36 éves nőt, aki kristállyal kereskedett. A kutatás során a lakás több pontján találtak alufóliába csomagolt, vagy tégelyekben tárolt kábítószergyanús, kristályos fehér port, a csomagoláshoz és a szerhasználathoz szükséges anyagokat és eszközöket. Kihallgatását követően a dílert őrizetbe vették és indítványozták letartóztatását.

Két baleset is történt pénteken rövid időn belül alig egy kilométerre egymástól Nagykónyi közelében, a 61-es főúton. Az egyik esetben egy autós letért az útról és szalagkorlátnak hajtott. A másik balesetben összeütközött két személyautó. A balesetben hárman megsérültek.

