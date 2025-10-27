október 27., hétfő

Szabina névnap

1 órája

Tovább szorul a hurok a csecsemőgyilkos nő nyaka körül

Címkék#díler#balesetek#rendőrség#földrengés

Több közlekedési baleset, köztük egy halálos kimenetelű baleset is történt a vármegyében, ahol a Csongrád mellett szerdán keletkezett földrengést is többen érezték. Elfogtak egy kristály dílert a rendőrök, tovább szorult a hurok Viktória, a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított 25 éves nő nyaka körül – ezek voltak az elmúlt hét legolvasottabb kék hírei.

Teol.hu

Letért az úttestről, és a Sióba hajtott egy autó Sárszentlőrincnél. A járművet vasárnap hajnalban találták meg a tetejére borulva, félig a vízbe süllyedve. A kocsit egy harmincöt éves nagydorogi férfi vezette, aki a helyszínen elhunyt.

https://www.teol.hu/helyi-kek-hirek/2025/10/meghalt-a-sioba-borult-auto-fiatal-soforje

Tovább szorul a hurok Viktória, a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított 25 éves nő nyaka körül. A nő párja, a meggyilkolt újszülött édesapja véget vetett eljegyzésének, és elhatárolódott a bűncselekménnyel gyanúsított anyától. A nő továbbra is előzetes letartóztatásban van, a kalocsai börtönben várja a nyomozás végét.

https://www.teol.hu/helyi-kek-hirek/2025/10/nagydorogi-csecsemogyilkossag-attila-gyuru-folyo

Tolnában is sokan érezték azt a 4,1-es magnitudójú földmozgást, mely a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint szerdán, a Csongrád-Csanád vármegyei Csongrád térségében keletkezett. 

https://www.teol.hu/helyi-kek-hirek/2025/10/foldrenges-razta-meg-a-megyet-az-ejjel-tolnaban-is-erezni-lehetett

A helyi nyomozók a lakásán fogtak el egy 36 éves nőt, aki kristállyal kereskedett. A kutatás során a lakás több pontján találtak alufóliába csomagolt, vagy tégelyekben tárolt kábítószergyanús, kristályos fehér port, a csomagoláshoz és a szerhasználathoz szükséges anyagokat és eszközöket. Kihallgatását követően a dílert őrizetbe vették és indítványozták letartóztatását.

https://www.teol.hu/helyi-kek-hirek/2025/10/kristalyos-reggel-lecsaptak-a-rendorok

Két baleset is történt pénteken rövid időn belül alig egy kilométerre egymástól Nagykónyi közelében, a 61-es főúton. Az egyik esetben egy autós letért az útról és szalagkorlátnak hajtott. A másik balesetben összeütközött két személyautó. A balesetben  hárman megsérültek.

https://www.teol.hu/helyi-kek-hirek/2025/10/ket-baleset-is-tortent-alig-egy-kilometerre-egymastol

 

