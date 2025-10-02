Elesett és vaslépcső alá szorult egy idős férfi Bátaszéken

Évente több ezerszer riasztják a tűzoltókat azért, mert egy idős, egyedül élő embert napokig, akár hetekig nem láttak. Az egyedül élő idősek ugyanis sokszor nem tudják jelezni, ha baj van. Ilyenkor a tűzoltók segítenek bejutni az ingatlanba – írja Facebook-oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Bátaszéken egy idős férfi elesett és a lépcső alá szorult. Forrás: Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság

Az idősek világnapján közzétett posztban kiemelik: figyeljünk idős rokonainkra, szomszédainkra, törődjünk velük, az év minden napján, és ha bajt tapasztalunk, hívjuk a 112-t. Ennek fontosságát egy közelmúltbeli esettel is hangsúlyozzák, amely hétfőn történt Bátaszéken, ahol Kövesd Svábhegy utcájában egy idős férfi szorult a vaslépcső alá, miután elesett az udvaron. A műszaki mentés helyszínére a bátaszéki önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik a mentőszolgálattal közösen kiszabadították a sérültet. A férfit a mentők a helyszínen ellátták.