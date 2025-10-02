október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyeljünk idős hozzátartozóinkra!

55 perce

Elesett és vaslépcső alá szorult egy idős férfi Bátaszéken

Címkék#Bátaszék#katasztrófavédelelem#balesetek#idősek

Az idősek világnapja kapcsán egy Bátaszéken történt drámai esetet osztott meg Facebook-oldalán a katasztrófavédelem.

Révészné Hanol Erzsébet

Évente több ezerszer riasztják a tűzoltókat azért, mert egy idős, egyedül élő embert napokig, akár hetekig nem láttak. Az egyedül élő idősek ugyanis sokszor nem tudják jelezni, ha baj van. Ilyenkor a tűzoltók segítenek bejutni az ingatlanba – írja Facebook-oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Bátaszéken egy idős férfi elesett és a lépcső alá szorult. Forrás: Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság

Az idősek világnapján közzétett posztban kiemelik: figyeljünk idős rokonainkra, szomszédainkra, törődjünk velük, az év minden napján, és ha bajt tapasztalunk, hívjuk a 112-t. Ennek fontosságát egy közelmúltbeli esettel is hangsúlyozzák, amely hétfőn történt Bátaszéken, ahol Kövesd Svábhegy utcájában egy idős férfi szorult a vaslépcső alá, miután elesett az udvaron. A műszaki mentés helyszínére a bátaszéki önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik a mentőszolgálattal közösen kiszabadították a sérültet. A férfit a mentők a helyszínen ellátták.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu