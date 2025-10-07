Pénzt kért az igazgató, hogy felvegye a lakókat a szekszárdi idősek otthonába – kiderültek a részletek

A vádirat szerint a férfi – aki egy szociális központ intézményvezetőjeként, igazgatójaként dolgozott – önálló döntési jogkörrel rendelkezett az otthon működését, gazdálkodását és a gondozási munkát illetően. Feladatai közé tartozott többek között az idősek ápoló-gondozó ellátásának biztosítása és az új gondozottak felvétele. A jogszabályok alapján az idősotthonba történő felvételért külön térítést nem kell fizetni; kizárólag a már elhelyezett gondozottak fizetnek havi térítési díjat. A vádirat szerint azonban a vádlott 2022-ben és 2023-ban ezt a szabályt megszegve, jogtalan előnyöket fogadott el.

Az idősotthon igazgatója tagadta, hogy üzletszerűen fogadott volna el kenőpénzt. Fotó: Bencze Péter

Súlyos büntetést kér az ügyészség az idősotthon egykori igazgatója ellen

Az ügyészség álláspontja szerint a férfi hivatali irodájában három alkalommal vett át készpénzt tartalmazó borítékokat: két esetben összesen 400 ezer forintot, egy alkalommal 50 ezer, majd 100 ezer forintot. Az átvételt követően rövid időn belül gondoskodott az érintettek felvételéről az otthonba.

A vádlott most több pénzátvételt letagadott és azt mondta, tagadja, hogy üzletszerűen fogadta volna el az összegeket. A férfi azt is hangsúlyozta, hogy – állítása szerint – ő soha nem kért pénzt a hozzátartozóktól.