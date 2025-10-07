29 perce
Pénzt kért az igazgató, hogy felvegye a lakókat a szekszárdi idősek otthonába – kiderültek a részletek
Előkészítő ülést tartottak ma a Szekszárdi Törvényszéken abban a korrupciós ügyben, amely 2024 januárjában került nyilvánosságra, és amelynek vádlottja egy szekszárdi idősotthon korábbi igazgatója. A férfit azzal vádolják, hogy pénzért cserébe segítette elő idősek felvételét az intézménybe. Az idősotthon egykori igazgatója most tagadta a vádban megfogalmazott egyes állításokat.
A vádirat szerint a férfi – aki egy szociális központ intézményvezetőjeként, igazgatójaként dolgozott – önálló döntési jogkörrel rendelkezett az otthon működését, gazdálkodását és a gondozási munkát illetően. Feladatai közé tartozott többek között az idősek ápoló-gondozó ellátásának biztosítása és az új gondozottak felvétele. A jogszabályok alapján az idősotthonba történő felvételért külön térítést nem kell fizetni; kizárólag a már elhelyezett gondozottak fizetnek havi térítési díjat. A vádirat szerint azonban a vádlott 2022-ben és 2023-ban ezt a szabályt megszegve, jogtalan előnyöket fogadott el.
Az ügyészség álláspontja szerint a férfi hivatali irodájában három alkalommal vett át készpénzt tartalmazó borítékokat: két esetben összesen 400 ezer forintot, egy alkalommal 50 ezer, majd 100 ezer forintot. Az átvételt követően rövid időn belül gondoskodott az érintettek felvételéről az otthonba.
A vádlott most több pénzátvételt letagadott és azt mondta, tagadja, hogy üzletszerűen fogadta volna el az összegeket. A férfi azt is hangsúlyozta, hogy – állítása szerint – ő soha nem kért pénzt a hozzátartozóktól.
A vádirat alapján az ügyész 6 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetést, 6 év közügyektől eltiltást és 1,6 millió forint pénzbüntetést indítványozott a vádlottal szemben. A volt igazgató a mai előkészítő ülésen nem ismerte el bűnösségét, és különösen az üzletszerűség vádját tagadta.
A Szekszárdi Törvényszék ezért tárgyalást tűzött ki 2025 decemberére, ahol tanúkat és érintetteket is meghallgatnak majd. Az ítéletre azután kerülhet sor, hogy a bíróság értékeli a bizonyítékokat és a vallomásokat.
A Tolna Vármegyei Főügyészség korábbi tájékoztatása szerint tavaly év elején még négy gyanúsítottja volt az ügynek, ugyanis a vesztegetés akkor is bűncselekmény, ha a pénzt valaki adja, nem pedig elfogadja. Az egykori igazgató őrizetét 2023. december 13-án rendelte el a nyomozó hatóság, majd két nappal később elrendelték letartóztatását is. Összesen közel 10 hónapot volt letartóztatva, majd háziőrizetbe került.
A bíróság a decemberi tárgyaláson dönt majd arról, bűnösnek találja-e a volt intézményvezetőt hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettében. Ha a vádat megalapozottnak találják, a férfit többéves szabadságvesztésre ítélhetik, és hosszú időre eltilthatják a közügyek gyakorlásától.