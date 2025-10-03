Itt vannak a részletek a 63-ason történt brutális balesetről

Traktor és kisteherautó ütközött csütörtökön Bikács térségében. Ahogy arról már tegnap beszámoltunk, a baleset személyi sérüléssel járt, megkeresésünkre pedig további részletekkel szolgált a történtekről Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A traktor oldalára, a kisteherautó a tetejére borult

Forrás: TVMRFK

Úgy tájékoztatott, hogy egy pótkocsis lassú jármű vezetője közlekedett október 2-án, nem sokkal fél tizenkettő előtt a 63-as főúton, Bikács térségében. A járművet vezető bikácsi férfi balra, egy mellékútra akart kanyarodni, de nem győződött meg róla kellőképpen, hogy a járműve előzését egy kisteherautó megkezdte, és az előző tehergépkocsi elé kanyarodott. Az ütközést követően a lassú jármű a bal oldalára borulva állt meg, a tehergépkocsi pedig felborult. A balesetben hárman sérültek meg. A vétlen sofőr, a feltételezett okozó traktoros és a lassú jármű pótkocsiján szabálytalanul tartózkodó utas is könnyebben sérült meg az elsődleges orvosi adatok szerint. A baleset körülményeit a Paksi Rendőrkapitányságon vizsgálják.