Ittas és bódult sofőrökre vadásznak Szekszárdon és környékén

A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés mekkora kockázattal jár. Az, aki nincsen vezetésre képes állapotban nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem utasait, valamint a közlekedés más résztvevőit is.

A balesetek megelőzése csak közös felelősségvállalás alapján lehetséges. A balesetek elkerülése érdekében minden közlekedésben résztvevőnek be kell tartania a szabályokat – írta közleményében a vármegyei főkapitányság.