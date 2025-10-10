október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Finn módszer

1 órája

Ittas és bódult sofőrökre vadásznak Szekszárdon és környékén

Rendszeres ittasság ellenőrzést rendelt el december 31-ig a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője a kapitányság területén.

Teol.hu
Ittas és bódult sofőrökre vadásznak Szekszárdon és környékén

A kép illusztráció.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője 2025. december 31-ig a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében „Finn módszerrel” végrehajtott rendszeres ittasság ellenőrzést rendelt el a Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Ennek oka, hogy az idei évben a korábbiakhoz képest megemelkedett a kapitányság illetékességi területén az ittasan okozott sérüléses balesetek száma. Az intézkedés célja, hogy hasonló jellegű balesetek ne történjenek meg.

A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés mekkora kockázattal jár. Az, aki nincsen vezetésre képes állapotban nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem utasait, valamint a közlekedés más résztvevőit is.

A balesetek megelőzése csak közös felelősségvállalás alapján lehetséges. A balesetek elkerülése érdekében minden közlekedésben résztvevőnek be kell tartania a szabályokat – írta közleményében a vármegyei főkapitányság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu