1 órája
Ittas és bódult sofőrökre vadásznak Szekszárdon és környékén
Rendszeres ittasság ellenőrzést rendelt el december 31-ig a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője a kapitányság területén.
A kép illusztráció.
A Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője 2025. december 31-ig a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében „Finn módszerrel” végrehajtott rendszeres ittasság ellenőrzést rendelt el a Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Ennek oka, hogy az idei évben a korábbiakhoz képest megemelkedett a kapitányság illetékességi területén az ittasan okozott sérüléses balesetek száma. Az intézkedés célja, hogy hasonló jellegű balesetek ne történjenek meg.
A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés mekkora kockázattal jár. Az, aki nincsen vezetésre képes állapotban nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem utasait, valamint a közlekedés más résztvevőit is.
A balesetek megelőzése csak közös felelősségvállalás alapján lehetséges. A balesetek elkerülése érdekében minden közlekedésben résztvevőnek be kell tartania a szabályokat – írta közleményében a vármegyei főkapitányság.
