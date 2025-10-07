október 7., kedd

Ittas járművezetés

34 perce

Olyat fújt a 46 éves férfi, hogy kiakadt a szonda

Címkék#ittas vezetés#rendőrség#közlekedés

Büntetőeljárás indult egy férfi ellen, miután a rendőrök megszondáztatták.

Teol.hu
Van, hogy akkor is bejelez a szonda, ha nem ittunk alkoholt Forrás: MW

Egy pincehelyi sofőrt igazoltattak az egyenruhások október 5-én délután Simontornyán, az Igari utcában. Felmerült a gyanú, hogy indulás előtt szeszes italt fogyasztott, amit az alkoholteszter által mért  nagyon magas érték is alátámasztott. A 46 éves férfit további mintavételre előállították. A sofőr jogosítványát bevonták, és járművezetés ittas állapotban vétség miatt büntetőeljárás indult ellen.

A Tolna vármegyei rendőrök gyakran intézkednek ittasan közlekedő, vagy akár így balesetet okozó sofőrökkel. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy aki ittasan vezet, nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem utasait, valamint a közlekedés más résztvevőit is – hangsúlyozta a vármegyei főkapitányság.

Felhívták a figyelmet, hogy a balesetek megelőzése csak közös felelősségvállalás alapján lehetséges. A balesetek elkerülése érdekében minden közlekedésben résztvevőnek be kell tartania a szabályokat!
 

