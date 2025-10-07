34 perce
Olyat fújt a 46 éves férfi, hogy kiakadt a szonda
Büntetőeljárás indult egy férfi ellen, miután a rendőrök megszondáztatták.
Van, hogy akkor is bejelez a szonda, ha nem ittunk alkoholt Forrás: MW
Egy pincehelyi sofőrt igazoltattak az egyenruhások október 5-én délután Simontornyán, az Igari utcában. Felmerült a gyanú, hogy indulás előtt szeszes italt fogyasztott, amit az alkoholteszter által mért nagyon magas érték is alátámasztott. A 46 éves férfit további mintavételre előállították. A sofőr jogosítványát bevonták, és járművezetés ittas állapotban vétség miatt büntetőeljárás indult ellen.
A Tolna vármegyei rendőrök gyakran intézkednek ittasan közlekedő, vagy akár így balesetet okozó sofőrökkel. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy aki ittasan vezet, nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem utasait, valamint a közlekedés más résztvevőit is – hangsúlyozta a vármegyei főkapitányság.
Felhívták a figyelmet, hogy a balesetek megelőzése csak közös felelősségvállalás alapján lehetséges. A balesetek elkerülése érdekében minden közlekedésben résztvevőnek be kell tartania a szabályokat!