Kannabisz termesztő a rács mögött – jutalmat kapott a fiatal rendőr!

Barna Péter Iregszemcsén teljesít szolgálatot, ő a település körzeti megbízottja. A munkájához kapcsolódó adatgyűjtés során ez év szeptemberében olyan információhoz segítette hozzá a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben dolgozó nyomozókat, hogy ennek köszönhetően felszámoltak egy kannabisz ültetvényt. A kábítószerterjesztőt pedig rácsok mögé juttatták.

Fotó: Police.hu

A fiatal egyenruhás munkáját Dr. Kuczik János Zoltán, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes is elismerte. A napokban a Készenléti Rendőrségen tartott ünnepségen jutalmat adott át Barna Péternek.