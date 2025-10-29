október 29., szerda

Nárcisz névnap

Elismerés

1 órája

Kannabisz termesztő a rács mögött – jutalmat kapott a fiatal rendőr!

A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettestől vehetett át jutalmat Barna Péter, a Tamási Rendőrkapitányság körzeti megbízottja – tájékoztatott szerdán a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Teol.hu

Barna Péter Iregszemcsén teljesít szolgálatot, ő a település körzeti megbízottja. A munkájához kapcsolódó adatgyűjtés során ez év szeptemberében olyan információhoz segítette hozzá a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben dolgozó nyomozókat, hogy ennek köszönhetően felszámoltak egy kannabisz ültetvényt. A kábítószerterjesztőt pedig rácsok mögé juttatták.

Fotó: Police.hu

A fiatal egyenruhás munkáját Dr. Kuczik János Zoltán, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes is elismerte. A napokban a Készenléti Rendőrségen tartott ünnepségen jutalmat adott át Barna Péternek.

 

 

