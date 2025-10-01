A vádirat szerint 2025. január 1-jén este két Tolna vármegyei település közötti útszakaszon a vádlott úgy vett részt a közlekedésben a saját személygépkocsijával, hogy az autóvezetés megkezdése előtt kábítószert fogyasztott. A vádlott szervezetében az elkövetéskor többféle kábítószer hatóanyaga is jelen volt, így amfetamin, valamint a kenderből készült hasis és a marihuána pszichotróp hatásáért felelős hatóanyag is, amely kannabisz fogyasztására utal.

Kábítószeres ámokfutás után bíróság elé állhat a fiatal sofőr Forrás: MW

Az amfetamin élénkítő hatású, a hangulatot, a gondolkodási folyamatokat, a külvilági ingerek feldolgozását és a viselkedést egyaránt befolyásoló szer. Az amfetamin koncentrációs nehézséget, dezorientáltságot, a gondolkodás (pl. helyzetfelismerés és döntés) zavarát, agresszív és veszélykereső járművezetési stílust vált ki, így fogyasztása a baleseti kockázatot növeli. A vádlott a cselekményével megszegte a KRESZ azon szabályát, amely szerint járművet az vezethet, aki nem áll a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt.

A fiatal felnőtt vádlott autójában az intézkedő rendőrök kábítószert is találtak. Az általa elkövetett kábítószer birtoklás vétsége miatt folytatott ügyben az úgynevezett elterelést eredményesen elvégezte, így emiatt a járási ügyészség az eljárást megszüntette.

A vádlott a bűncselekményt a vele szemben korábban, 2024. júliusában más bűncselekmény miatt alkalmazott próbára bocsátás ideje alatt követte el. Erre tekintettel a járási ügyészség a vádlottal szemben a korábbi próbára bocsátás megszüntetése mellett halmazati büntetésként pénzbüntetés kiszabását és a közúti járművek vezetésétől határozott időre eltiltását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.