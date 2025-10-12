Karambol a 6-oson! – Tűzoltók vonulnak Mecseknádasdhoz menteni

Újabb baleset lassítja a közlekedést a 6-os főúton, Tolna megye határában. Mecseknádasdnál két személyautó ütközött össze. Két autó ütközött össze a 6-os főút 165-ös és 166-os kilométerszelvénye között, Mecseknádasd térségében, a Szekszárd–Pécs útvonalon.

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A baleset miatt a forgalom csak félpályán halad, rendőrök irányítják a közlekedést. A helyszínre a bonyhádi hivatásos és a mecseknádasdi önkéntes tűzoltók vonultak, akik megkezdték a műszaki mentést. A rendőrség arra kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal, lassabban haladjanak, és lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszt.