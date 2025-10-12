október 12., vasárnap

Miksa névnap

18°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

46 perce

Karambol a 6-oson! – Tűzoltók vonulnak Mecseknádasdhoz menteni

Címkék#karambol#főút#balesetek#forgalom

Teol.hu

Újabb baleset lassítja a közlekedést a 6-os főúton, Tolna megye határában. Mecseknádasdnál két személyautó ütközött össze. Két autó ütközött össze a 6-os főút 165-ös és 166-os kilométerszelvénye között, Mecseknádasd térségében, a Szekszárd–Pécs útvonalon.

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A baleset miatt a forgalom csak félpályán halad, rendőrök irányítják a közlekedést. A helyszínre a bonyhádi hivatásos és a mecseknádasdi önkéntes tűzoltók vonultak, akik megkezdték a műszaki mentést. A rendőrség arra kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal, lassabban haladjanak, és lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu