Baleset
1 órája
Karambol történt a 61-esen – a tűzoltók már intézkednek
Összeütközött két személyautó Nagykónyi külterületén, a 61-es főút 68 és 69-es kilométere közötti szakaszán – írja a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
