Karambol történt a 61-esen – a tűzoltók már intézkednek

Címkék#balesetek#61-es főút#karambol

Összeütközött két személyautó Nagykónyi külterületén, a 61-es főút 68 és 69-es kilométere közötti szakaszán – írja a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.


 

 

