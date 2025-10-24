Karambol történt a 61-esen – a tűzoltók már intézkednek

Összeütközött két személyautó Nagykónyi külterületén, a 61-es főút 68 és 69-es kilométere közötti szakaszán – írja a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.



