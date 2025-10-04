Baleset
1 órája
Karambol történt Bonyhádnál
A 6-os főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Bonyhád térségében a 6-os főút 159-es és 160-as kilométere közötti szakaszán. A baleset következtében beszorult a személyautóba egy ember, őt a bonyhádi hivatásos tűzoltók a mentősök segítségével emelték ki a járműből. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
