Kéményben lerakódott korom okozott nagy fejfájást

Kéményben lerakódott korom égett vasárnap este Varsádon, egy Ady Endre utcai lakóházban. A tűzeset helyszínére a szekszárdi hivatásos és a gyönki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik az izzó parazsat eltávolították az égéstérből, továbbá értesítették a kéményseprőket, írja közleményében a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.