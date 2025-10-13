Tűz
4 órája
Kéményben lerakódott korom okozott nagy fejfájást
Kéményben lerakódott korom égett vasárnap este Varsádon, egy Ady Endre utcai lakóházban. A tűzeset helyszínére a szekszárdi hivatásos és a gyönki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik az izzó parazsat eltávolították az égéstérből, továbbá értesítették a kéményseprőket, írja közleményében a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre