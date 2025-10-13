október 13., hétfő

Tűz

1 órája

Kéményben lerakódott korom okozott nagy fejfájást

Címkék#tűzeset#korom#kémény

Teol.hu

Kéményben lerakódott korom égett vasárnap este Varsádon, egy Ady Endre utcai lakóházban. A tűzeset helyszínére a szekszárdi hivatásos és a gyönki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik az izzó parazsat eltávolították az égéstérből, továbbá értesítették a kéményseprőket, írja közleményében a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

