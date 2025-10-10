Két kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat egy nap alatt

Növényi hulladék égett Délután Bátaszéken, az 56-os út mellett, Nagydorogon és Ozorán pedig kéménytüzekhez riasztották az egységeket. A beavatkozások során porral oltókat használtak, a kéményseprők minden esetben értesítést kaptak – tájékoztatott pénteken a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.