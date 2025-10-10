Helyi kék hírek
Két kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat egy nap alatt
Növényi hulladék égett Délután Bátaszéken, az 56-os út mellett, Nagydorogon és Ozorán pedig kéménytüzekhez riasztották az egységeket. A beavatkozások során porral oltókat használtak, a kéményseprők minden esetben értesítést kaptak – tájékoztatott pénteken a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Tegnap, 6:40
Hamuvá lett álmok: tizenkét lakás több mint ötven lakója maradt fedél nélkülOktóber elsejéig összesen 96 lakóépület gyulladt ki Tolna vármegyében.
